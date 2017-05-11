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Türk Muhasebeciler Birliği iş sahiplerini bilgilendirdi

— 11 Mayıs 2017

İNGİLTERE Türk Muhasebeciler Birliği, her üç ayda bir düzenlediği ekonomi ve iş dünyası seminerlerine son olarak geçtiğimiz Perşembe düzenlediği “Direktörlerin Sorumlulukları ve Olası İhlaller Durumunda Ceza Yaptırımları” semineriyle Grant Thorton 40 Finsbury Square’de Londralılarla buluştu.

Açılış konuşmasında Kurucu Başkan Esat Davud, Türk Muhasebeciler Birliği adına vermiş olduğu destekten dolayı Grant Thorton’a teşekkürlerini sunarken Grant Thortnton’dan Nick Wood ve Kristina Kicks iş dünyası gündemine dair önemli bilgiler verdi.

“HATALI VE HİLELİ TİCARETE DİKKAT”

Nick Wood, yaptığı konuşmada hileli ve hatalı ticarete dair bilgiler verirken, bu eylemlerin tanımlarını ve açılımlarını vurguladı.

“Hileli ticaret, şirket işinin alacaklıları dolandırmak veya başka herhangi bir hileli amaçla gerçekleştirildiğini mahkemenin tespit etmesiyle ortaya çıkar. Sahtekârlığın bazı unsurları kanıtlanmak durumundadır. Bu ortaya çıkan borçların ödenemeyeceğini bilerek borçlanmayı da kapsar. Şirketin işleri, şirketin alacaklılarını dolandırmak amacıyla yürütüldüyse şirket direktörü hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Resmi batma söz konusu ise, herhangi bir alacaklı, diğer alacaklılara göre, daha iyi bir konuma getirilmemelidir. Diskalifiye işlemi gözden geçirilebileceği süre 6 ay, taraflar arasında bir bağlantı bulunduğu durumda iki yıldır.”

Konuşmasında direktörlere özellikle geçtiğimiz muallak ekonomik süreçte büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Wood ve Kicks, yaptıkları sunumdan sonra katılımcılarla ikramlar eşliğinde buluştu. As Başkan Serap Yıldırım, yaptığı açıklamada bir sonraki seminere dair gerekli bilgilerin kamuoyuyla kısa sürede paylaşılacağını belirtti.

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