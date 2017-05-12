Yıldırım, Financial Times editörleriyle

LONDRA’DA düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Festivali” hüsranla bitti. Şehrin en prestijli fuar alanlarından “The Business Design Center”da gerçekleşen organizasyona katılım az oldu. “KKTC’yi Londra’ya Taşıyoruz” sloganı ile yapılan organizasyonda Kuzey Kıbrıs’tan gelen birçok firma yer aldı. Organizasyon kapsamında kurulan stantlarda konuttan eğitime, bankacılıktan turizme kadar birçok alanda faaliyet gösteren firmaların hizmet ve ürünleri sergilendi. Geleneksel bir…