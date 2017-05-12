Yıldırım, Financial Times editörleriyle

Brexit bakanından AB yetkililerine tepki— 12 Mayıs 2017
İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis, “AB yetkilileri beni kovdurmak istiyor” açıklamasında bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım, Londra‘daki temasları kapsamında Financial Times gazetesinin editörlerinin toplantısına katıldı. İngiltere‘nin başkenti Londra‘da temaslarını sürdüren Başbakan Yıldırım, kaldığı otelde eski Maliye Bakanı Evening Standart gazetesinin editörü Gorge Osbourne ile de röportaj gerçekleştirdi.
Yıldırım ve beraberindeki heyet bu akşam Türkiye‘nin Londra Büyükelçiliği onuruna düzenlenecek yemeğe katılacak. (İHA)
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