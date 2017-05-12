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Yıldırım, Financial Times editörleriyle

— 12 Mayıs 2017

Başbakan Binali YıldırımLondra‘daki temasları kapsamında Financial Times gazetesinin editörlerinin toplantısına katıldı. İngiltere‘nin başkenti Londra‘da temaslarını sürdüren Başbakan Yıldırım, kaldığı otelde eski Maliye Bakanı Evening Standart gazetesinin editörü Gorge Osbourne ile de röportaj gerçekleştirdi.

Yıldırım ve beraberindeki heyet bu akşam Türkiye‘nin Londra Büyükelçiliği onuruna düzenlenecek yemeğe katılacak. (İHA)

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