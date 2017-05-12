Akıncı: Artık bir karar vermemiz gerek!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı , Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le bugüne kadar yaptıkları çalışmayı değerlendirdikleri bir toplantı yaptıklarını, müzakerecilerin ise mülkiyet konusunda yaptıkları çalışmayı kendilerine aktardığını söyleyerek, müzakerelerde artık karar verme zamanının geldiğini vurguladı.

17 Mayıs’ta gerçekleştirilecek bir sonraki görüşmeye kadar ne yapmaları gerektiğinin talimatını müzakerecilere verdiklerini ifade eden Akıncı, 17 Mayıs’a kadar müzakerecilerin bir kaç kez bir araya gelerek yoğun bir çalışma yapacaklarını da ifade etti.

Anastasiadis’le görüşmesi sonra Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde basına bir açıklama yapan Akıncı, bugün müzakerelerin başlayışının ikinci yılının dolduğunu anımsattı.

2 yılda 60’dan fazla liderler, 150’den fazla müzakereciler görüşmesi gerçekleştirildiğini kaydeden Akıncı, bu süre içerisinde bir çok komitenin de bir çok alanda uğraş verdiğini dile getirdi.

Başardıkları ve başaramadıkları konular olduğunu ifade eden Akıncı, artık bir sonuca varıp varamayacaklarının kararını vermeleri gerektiğini söyledi.

Ellerinde biriken malzemenin artık bundan sonrası için kendilerini karar aşamasına getirdiğini belirten Akıncı, sürecin ucu açık şekilde ilanihaye gidemeyeceğinini vurguladı ve adı konmasa da bir takvim olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının çözüm kararlılığının bilindiğini, bunu defalarca kanıtladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, çözüm için zamandan çok politika kararlılık ve siyasi irade ve bunları kanıtlamak gerektiğinin altını çizdi.

Önümüzdeki dönemde gerekli olan bu siyasi kararlılık sergilenirse, bir neticenin ortaya çıkacağını dile getiren Akıncı, çözüm için ortaya konan yoğun çabanın ve elde edilen birikimin heba olmasını kimsenin istemediğini söyledi.

Akıncı, önümüzdeki birkaç haftanın kritik olduğunun ve Kıbrıs Türk toplumuyla Rum toplumuna çözüm için bir şans vermek gerektiğinin bilinci içerisinde müzakere masasında olduğunu da ifade etti.

İnatla müzakereleri yürütüyorlarsa bunun önlerindeki birkaç haftanın öneminin bilincinde olmalarından kaynaklandığını söyleyen Akıncı, tüm bunları bu akşam konuştuklarını kaydetti. Akıncı ilerleyen günlerin iyi haberler verebilecekleri günler olmasını da diledi ve aksini de halkla paylaşma sorumluluğunda olduklarını kaydetti.

İşte AKINCI’NIN SÖYLEDİKLERİ:

Anastasiades ile görüşmelere başlayalı iki yıl oldu. Atmıştan fazla liderler görüşmesi yaptık. 150’den fazla müzakereciler toplantısı yapıldı. Komiteler ve çalışma grupları yoğun çalıştılar. Başarılamayan konuların yanısıra baiarılmış olan çok konular da var. Geldiğimiz noktada artık bir sonuca varılıp varılamayacağına bir karar vermemiz gerekiyor.

Elimizde birikmiş olan malzame bundan sonrası için artık bizi bir karar aşamasına getirmiş bulunmaktadır. Aslında bu noktaya 3-5 ay önceden geldik. Bilindiği gibi beşli konferansın da toplanmasını bu çerçevede kararlaştırdık. Toprak konusunu da harita konusuna da harita konusuna da bu çerçevede girmeye kararlaştırdık. Ve Ocak ayında Cenevre’de de bu konularda adımlar da attık.

Geldiğimiz noktada bu sürecin ucu açık bir şekilde ila nihai gidemeyeceği sadece bizim düşüncemiz değil, bu konu ile ilgilenenlerin gördüğü gerçekliktir. Herkes bilir ki ortada adı konulmasa da doğal bir takvim var ve bu takvim işlemektedir.

Bu akşam bugüne kadar yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerin ötesinde müzakerecilerimiz mülkiyet ile ilgili yaptıkları bazı çalışmaları bize aktardılar. Onların çalışmalarının sonuçkarını da dinledik ve onlara 17 Mayıs’ta yapılacak olan liderler görüşmesine kadar ne yapmaları gerektiği konusunda talimatlar verdik. Önümüzdeki altı gün içinde onların da bir araya gelerek yoğun bir çalışma içinde olmalarını bekliyoruz.

KIBRIS TÜRK TARAFININ ÇÖZÜM KARARLILIĞI DEVAM EDİYOR

Altını çizdiğim bir hususu tekrar etmek isterim Kıbrıs Türk tarafının çözüm kararlılığı çok açık ve net bir şekilde biliniyor. Bunu defalarca kanıtladık ve altını çizdiğim bir öenmli konuyu bir kez daha tekrarlamak isterim bize artık zamandan çok politik kararlılık ve siyasi irade lazımdır. Bunu sadece söylemek değil bunu kanıtlamak lazım. Gelinen nokta artık o noktadır. Bu kararlılık önümüzdeki yakın gelecekte sergilenebilecekse bir sonuca ulaşmak mümkün olacak.

Eğer olmazsa, gerçek durum ve tablo ne ise bunu da toplumlarımıza çıkıp açık yüreklilikle ifade etmek durumunda olacağız.

Bu kadar yoğun çaba sonrasında müzakerelerde elde edilen birikimin feda edilmesini kimse istemez. Ne BM ister ne de AB ister. Ne başka aktörler ister. En başta da biz Kıbrıslı Türkler olarak istemeyiz. Eminim Kıbrıslı Rumlar arasında çözüm isteyenler de istemezler.

Ben bugün bu masa etrafında isem ve çözüm müzkarelerini yürütüyorsam bu önümüzdeki bir kaç haftanın çok kritik olduğunun bilinci içerisinde ve toplumlarımıza bu şansı vermemiz gerektiği inancı ile bu masada bulunuyorum. Yoksa biliyosunuz yaşananlar nedeni ile tepkimizi ortaya koyduk, o masadan ayrılma durumu hasıl oldu. Bizim toplumca önem verdiğimiz bir konunun, Enosis Plebisitinin kutlanması kararının yol açtığı sıkıntıları biliyorsunuz. O turumu sürdürmemiz çok kolaydı ve kimse de bizi ayıplayamazdı. Kimse de eleştiremezdi. Eğer ısrarla ve inatla biz bugün bu müzakereşeri yürütüyorsak önümüzdeki bir kaç haftanın ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduğumuz içindir. Eğer Rum tarafında da çözüm niyeti varsa çözüm şansını değerlendirmek fırsatı yitirmemek iztiyoruz. Kıbrıs adına bu şansı değerlendirmek istiyoruz. Bu akşam bütün bunları açık kalplilikle bir kere daha ortaya koyup anlattık.

Önümüzdeki günler umarım Kıbrıs için iyi haberler verebileceğimiz günler olsun ama olamayacaksa da durumu halkımızla açık kalplilikle paylaşacağız. (HABERKIBRIS)