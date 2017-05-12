Bestway Cash&Carry büyümeye devam ediyor

TOTTENHAM’DA geçtiğimiz haftalarda yeni şubesini açan Bestway Cash&Carry, Britanya’nın önde gelen bağımsız toptancı markalarından biri olarak yeni merkezinde gelecek vaat ediyor.

Tottenham’da bulunan yeni deposunda daha çok geniş alana sahip olan ve böylece daha efektif hizmetler verecek olan Bestway, bundan böyle müşterilerine sağlayacağı ürün çeşitliliğinde maksimum düzeyde kalite, farklı seçenekler ve tüketici dostu fiyatlarla piyasada güçlü bir yankı uyandıracak.

Kategori Yöneticisi Richard Booth, yaptığı basın açıklamasında ürün çeşitliliğine değinerek bunun özellikle Kuzey Londra gibi endüstriyel ve kültürel çeşitliliğin zirvede olduğu bir alanda gerçekleştirmenin önemini vurguluyor:

“Tottenham depomuzu tamamen kategori bakış açısına göre yarattık – bizimle çalışan ve çalışacak perakendeci ve tüketici tüm çevremize sınırları aşan bir ürün ve fiyat çeşitliliğiyle tam hizmet veriyoruz.”

“ALIŞVERİŞ DENEYİMİNDE YÜKSEK KALİTE”

Pazarlama Müdürü Salih Sheikh ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu yeni şubeyi hayata geçirme sürecimizde tüketici gözüyle en önemli neyi başarabiliriz diye düşündük ve kategori alanında ‘alışveriş deneyimini’ en üst düzeye çıkaran bir çeşitlilik ve kalite hizmetini yakaladık. Depomuzdan içeri girdiğiniz an, sizi bekleyen çok yönlü alışveriş deneyimini hissedeceksiniz.”

58,000 sq ft uzunluktan 67,000 sq ft uzunluğa genişletilen zemin, alkol, donmuş gıda ve soğuk gıda gibi kategorilerde her alanı, bütçeyi ve beklentiyi mutlu edebilecek bir niteliğe sahip.

Operasyon Direktörü Paul Rowland, Bestway Tottenham’ın yerel gücünün altını çizerek şunları söyledi:

“Toptancı Distribütörler Federasyonu tarafından yılın deposu adı altında aldığımız ödülü de göz önünde bulundurarak, kolayca söyleyebiliriz ki yeni şubemizle yerel alışveriş deneyiminde çığır açacak niteliklerle bir deponun temellerini attık.”