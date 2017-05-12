Londra Gazete
Son haberler
11 Mayıs 2017 - Kuzey Kıbrıs Festivaline katılım az oldu
11 Mayıs 2017 - Türk Muhasebeciler Birliği iş sahiplerini bilgilendirdi
11 Mayıs 2017 - Londra’da başkanlık sistemi sonrası Türkiye konuşuldu
11 Mayıs 2017 - 45.yılında 3 fidan Londra’da anıldı
11 Mayıs 2017 - Ortaokul müdüründen ödev: Gezin, dolaşın, şeker yiyin
Home / İngiltere ve Londra / Brexit bakanından AB yetkililerine tepki

Brexit bakanından AB yetkililerine tepki

— 12 Mayıs 2017

 

Avrupa Birliği ile İngiliz yetkililer arasında geçen hafta Brexit’le ilgili yapılan toplantının detaylarının basına sızdırılmasından sonra, İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis, “AB yetkilileri beni kovdurmak istiyor” açıklamasında bulundu.

“Hakkımda çıkan tüm haberler işimi elimden alma çabaları. Esasen ben bunu bir iltifat olarak algılıyorum” diyen Bakan Davis, “Eğer AB tarafı beni masanın diğer tarafında istemiyorsa bunun bir nedeni vardır. Bu İngiltere’nin çıkarına olan bir durumdur, AB’nin değil” şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinden sonra AB Komisyonu Jean-Claude Juncker’in Londra’daki başbakanlık ofisinin bulunduğu “Downing Sokağı’ndan çıktığımda karamsarlığım 10 kat arttı” dediği iddia edilmişti.

Sonrasında May ile Juncker arasında karşılıklı yapılan tartışmalı açıklamaların, İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde May’in elini güçlendirdiği iddialarını beraberinde getirmişti. Juncker toplantıyla ilgili bilgilerin sızdırılmasını “büyük hata” olarak nitelendirmişti.

JUNCKER, GEREKEN DERSİ ALDI

Brexit Bakanı Davis, AB yetkililerinin İngiltere’de iktidar olan Muhafazakar Partinin başarılı olmasını istemediğini, bunun Başbakan May’in Brexit görüşmelerinde elini güçlendireceğini düşündüklerini belirterek, “Sanırım bu tartışmalardan sonra Juncker gereken dersi almıştır. Bundan sonra İngiltere’nin iç politikasına müdahil olmayacaktır. Olursa da aynı tepkiyi alacaktır” diye konuştu. (AA)

Haber Okunma Sayısı: 63
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

11 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 845

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close