Brexit bakanından AB yetkililerine tepki— 12 Mayıs 2017
İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis, “AB yetkilileri beni kovdurmak istiyor” açıklamasında bulundu.
Avrupa Birliği ile İngiliz yetkililer arasında geçen hafta Brexit’le ilgili yapılan toplantının detaylarının basına sızdırılmasından sonra, İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis, “AB yetkilileri beni kovdurmak istiyor” açıklamasında bulundu.
“Hakkımda çıkan tüm haberler işimi elimden alma çabaları. Esasen ben bunu bir iltifat olarak algılıyorum” diyen Bakan Davis, “Eğer AB tarafı beni masanın diğer tarafında istemiyorsa bunun bir nedeni vardır. Bu İngiltere’nin çıkarına olan bir durumdur, AB’nin değil” şeklinde konuştu.
İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinden sonra AB Komisyonu Jean-Claude Juncker’in Londra’daki başbakanlık ofisinin bulunduğu “Downing Sokağı’ndan çıktığımda karamsarlığım 10 kat arttı” dediği iddia edilmişti.
Sonrasında May ile Juncker arasında karşılıklı yapılan tartışmalı açıklamaların, İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde May’in elini güçlendirdiği iddialarını beraberinde getirmişti. Juncker toplantıyla ilgili bilgilerin sızdırılmasını “büyük hata” olarak nitelendirmişti.
JUNCKER, GEREKEN DERSİ ALDI
Brexit Bakanı Davis, AB yetkililerinin İngiltere’de iktidar olan Muhafazakar Partinin başarılı olmasını istemediğini, bunun Başbakan May’in Brexit görüşmelerinde elini güçlendireceğini düşündüklerini belirterek, “Sanırım bu tartışmalardan sonra Juncker gereken dersi almıştır. Bundan sonra İngiltere’nin iç politikasına müdahil olmayacaktır. Olursa da aynı tepkiyi alacaktır” diye konuştu. (AA)
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