Londra Gazete
Son haberler
11 Mayıs 2017 - Kuzey Kıbrıs Festivaline katılım az oldu
11 Mayıs 2017 - Türk Muhasebeciler Birliği iş sahiplerini bilgilendirdi
11 Mayıs 2017 - Londra’da başkanlık sistemi sonrası Türkiye konuşuldu
11 Mayıs 2017 - 45.yılında 3 fidan Londra’da anıldı
11 Mayıs 2017 - Ortaokul müdüründen ödev: Gezin, dolaşın, şeker yiyin
Home / İngiltere ve Londra / Sağlık & Yaşam / Gülmek insanları daha yaşlı gösteriyor

Gülmek insanları daha yaşlı gösteriyor

— 12 Mayıs 2017

İngiltere‘de gerçekleştirilen araştırmaya göre, gülmek insanları daha yaşlı gösteriyor.
Londra’da bulunan Western Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre, gün içinde daha sık gülenler diğer insanlara göre daha yaşlı gözüküyor. Araştırmada gülen, şaşıran ve hiçbir duygu belirtmeyen kadın yüzleri katılımcılara gösterilerek yaş tahmini yapılması istendi. Deneyde, gülen kadın yüzü katılımcılar tarafından en yaşlı insan yüzü olarak işaretlendi. Şaşıran yüze sahip fotoğraf ise en genç olarak işaretlendi.
Araştırmayı yürüten, Melvyn Goodale, “Çoğu zaman gülmeyi, gençlik ve olumlu değer olarak algılarız. Ancak şaşırtıcı şekilde, deneye katılanlara ‘fotoğraflar içinde en yaşlı hangisiydi’ sorusu sorulduğunda, akıllarına ilk gelen şey gülen yüzlü kadın fotoğrafı oldu” dedi. (İHA)

Haber Okunma Sayısı: 33
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

11 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 845

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Tıklayınız
Tıklayınız

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close