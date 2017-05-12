İngiliz efsanesi Aston Martin’in Vulcan modeli İzmir’de

İNGİLİZLERİN efsane otomobil markası Aston Martin‘in Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar, dünyada sadece 24 tane bulunan, yurt dışı satış fiyatı 2.4 milyon pound olan ‘Vulcan’ modelini İzmir Folkart Towers showroom’unda tanıttı. Türkiye‘deki fiyatı vergilerle 45 milyon TL’ye ulaşan, sadece pist kullanımı için üretilen ve teknolojik özellikleriyle büyük ilgi toplayan Aston Martin Vulcan modeli, Mayıs ayı boyunca İzmir‘de sergilenecek. D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, “Yakın zamanda İzmir‘de Aston Martin servisimizi açmayı planlıyoruz. 2017’in Aston Martin için dolayısıyla da bizler için altın çağ olacağına inanıyorum” dedi.

Aston Martin’in sadece pist kullanımı için ürettiği ve 24 adetle sınırlı tuttuğu Vulcan modeli, 7 litrelik V12 motora sahip. Vulcan modeli sıra dışı tasarımının yanı sıra, 820 beygirlik motoru ve hafifliği ile otomobil tutkunları tarafından şaheser olarak yorumlanıyor. Aston Martin Kreatif Grup Başkanı Marek Reichman’ın başkanlığındaki tasarım ekibinin imzasını taşıyan bu süper otomobil, keskin hatları ve ince far tasarımıyla tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor. Vulcan modeli Mayıs ayı boyunca İzmir‘de sergilenecek. Satışa çıktığı bir saat içinde tamamının tükendiği belirtilen yurt dışında 2.4 milyon pounda satılan ‘Vulcan’ modelinin, Türkiye‘deki fiyatı ise vergilerle 45 milyon TL’ye ulaşıyor.

İzmir Folkart Towers showroom’undaki lansmanda konuşan Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, “Aston Martin Vulcan modelini İzmir‘de sergilemekten dolayı çok mutluyuz. İzmir kısa süre içinde Aston Martin‘in önemli üslerinden biri olmayı başardı. 2015 yılında İzmir‘e açtığımız ilk showroom’umuz satışları ve hizmet kalitesi ile yurtdışının da ilgisini çekti. İzmir‘de önemli bir Aston Martin kitlesi var. Aston Martin‘e sahip olmak özel bir deneyim. Gerek teknolojisi, gerekse lüks anlayışı ile Aston Martin‘in her bir modeli mühendislik harikası. Tabii ki sadece araç satışı değil, satış sonrası hizmetleriniz de oldukça önemli. Yakın zamanda İzmir‘de Aston Martin servisimizi açmayı planlıyoruz. 2017’in Aston Martin için dolayısıyla da bizler için altın çağ olacağına inanıyorum. D&D Motorlu Araçlar olarak Aston Martin satışlarında şu an en fazla satışı yapan İngiltere‘yi geçmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimize her geçen gün daha fazla yaklaşıyoruz. Türkiye adına gurur verici bir tablo. Henüz Türkiye‘de satışa çıkmayan Aston Martin modelleri rekor ön sipariş alıyor. Bugünün değil yarının satışını yapıyoruz. Bu başarı herkese nasip olmaz” dedi.

Aston Martin Vulcan lansmanı için İzmir‘e gelen Aston Martin Orta Doğu – Türkiye – Kuzey Afrika CEO’su Christopher Sheppard da konuşmasına Türkçe ‘merhaba’ diyerek başladı. Christopher Sheppard, “Süper otomobilimiz Vulcan’ı İzmir‘de sergilemek heyecan verici. Türkiye pazarı en iddialı olduğumuz ve büyük beklentimizin olduğu bir pazar. D&D Motorlu Araçlar ile güçlü bir iş ortaklığımız bulunuyor” dedi.

Aston Martin markasının dünyadaki pazar payını arttırırken Türkiye‘deki partnerlerinin de başarılı bir grafik çizdiğini dile getiren Sheppard, “Nevzat Kaya ile başarılı iş ilişkimizin yanı sıra iyi bir dostluğumuz var. Türkiye pazarına adım atarken Aston Martin Türkiye‘yi layık olduğu noktaya taşıyacak bir distribütör arayışımız vardı. Şimdi görüyorum ki doğru bir karar vermişiz. Türkiye‘ye yatırımlarımız devam ediyor ve özellikle bu dönemde hız kazanacak.Türkiye ekonomisi yatırımcıya güven veriyor ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içine gireceğinize inanıyorum. Aston Martin olarak ikinci yüzyıl planımızı DB 11 lansmanıyla duyurduk. Bu planın bir parçası olarak 2020’ye kadar her 9 ayda bir modellerimize bir yenilik getiriyor olacağız” dedi. (DHA)