İngiltere İşçi Partisi en radikal seçim manifestosunu açıklayacak

İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, 8 Haziran’da İngiltere‘de yapılacak erken seçimler öncesinde hazırladığı parti manifestosunda İngilizlerin yaşamlarını dönüştürmeyi vadetti.

Corbnyn’in manifestosunda üniversite harçlarının tamamiyle kaldırılması, altyapı yatırımlarına ödenek sağlanması, demir yollarının yenileştirilmesi ve saatlik minimum çalışma ücretinin 10 Sterlin‘e ( yaklaşık 45 TL) yükseltilmesi gibi radikal maddeler içeriyor

İşçi Partisi’nin ayrıca yeni yerel enerji sağlayıcıları yaratarak Muhafazakarların şu anda okullara yapılan ödenek kesintisi ve kira artışlarına bir sınır konulması gibi konuları manifestosuna eklemesi bekleniyor

Manifestonun tamamının önümüzdeki hafta açıklanması planlanıyor

Düşünce Kuruluşu Fiscal Studies’in direktörü Paul Johnson Guardian gazetesine, hazırlanan manifestonun son 10 yılda ortaya çıkarılacak en radikal manifesto olduğunu söyledi. Manifestonun 1983 yılından bu yana partinin hazırladığı “en sol” manifesto olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Corbyn ise dün düzenlenen parti toplantısında, “toplumumuzdaki çok sayıda insanın hayatını dönüştürmeyi vaddediyoruz. 8 Haziran’da yapılacak seçimler sadece birkaç azınlık için değil birçokları için olacak ve herkese iyi bir fırsat, iyi bir şans vermek istiyoruz. Hiç kimse yok sayılmayacak, unutulmayacak ve yalnız bırakılmayacak” diye konuştu

İşçi Partisi lideri bugün Londra‘daki Düşünce Kuruluşu Chatham House‘de yapacağı konuşma ile seçim kampanyasına devam etmeyi planlıyor. (DHA)