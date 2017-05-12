İngiltere’de sanayi üretimi daraldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede mart ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde eksi 0,4 seviyesinde olan beklentinin üzerinde azalarak yüzde eksi 0,5 olarak gerçekleşti.

ONS’den yapılan açıklamada mart ayında aylık bazda sanayi üretimindeki daralmaya gerekçe olarak mevsim ortalamasının üzerindeki hava koşulları nedeniyle enerjiye olan talebin azalması gösterildi.

İngiltere’de mart ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,0 seviyesinde olan beklentinin altında kalarak yüzde 1,4 artış kaydetti.

Mart ayında imalat sanayi üretimi ise aylık bazda eksi 0,2 olan beklentinin üzerinde azalarak, yüzde 0,6 daraldı.

Yıllık bazda ise mart ayında imalat sanayi üretimi yüzde 3,0 olan beklentinin altında kalarak yüzde 2,3 seviyesinde artış kaydetti.

İngiltere’de mart ayında inşaat üretimi aylık bazda yüzde 0,4 beklentinin altında kalarak yüzde 0,7 azaldı.

Yıllık bazda ülkede inşaat üretimi mart ayında yüzde 2,4 seviyesinde artış kaydetti.

ONS verilerine göre İngiltere‘de bu yılın ilk çeyreğinde toplam ticaret açığı 10,5 milyar sterlin seviyesine yükseldi. Geçen yılın son çeyreğinde ülkede toplam ticaret açığı 4,8 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşmişti. (AA)