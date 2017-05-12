İrlanda Parlamentosunda konuşan Barnier, İngiltere’nin AB’den ayrılmasından (Brexit) bazı ülkelerin diğerlerine kıyasla daha fazla etkileneceğini ifade ederek “İrlanda halkını temin etmek istiyorum. Bu müzakerelerde İrlanda’nın çıkarları, AB’nin çıkarları olacak. Brexit, AB’nin dış sınırlarını değiştiriyor. Sizinle katı bir sınırdan sakınmaya çalışacağım.” dedi.

Barnier, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından güçlü bir ilişkinin kurulmaması için herhangi bir sebep olmadığını vurgulayarak “Her şeyi düzene koyarsak, hiçbir gerilim olmadan ortak bir saygı çerçevesinde müzakere edersek, çözüm bulmak konusunda açık olursak, Avrupa’nın Birleşik Krallık ile güçlü ilişkilerini muhafaza edememesi için bir sebep olmaz.” diye konuştu.

İngiltere’nin İrlanda ile sınırının, vatandaşların haklarının korunmasının ve mali anlaşmanın sağlanmasının öncelikli konu başlıklarından olacağına işaret eden Barnier, “İngiltere ile ilişkimizin geleceğini görüşmeye başlamadan önce en başta bu noktalarda yeterli ilerlemeyi kaydetmeliyiz.” ifadesini kullandı.

Barnier, Brexit müzakerelerde her ne olursa olsun hiçbir şeyin barış ortamını riske atmaması gerektiğini vurguladı.

İrlanda Başbakanı Enda Kenny, Barnier’in değerlendirmelerinden memnuniyet duyduğunu belirterek AB’nin müzakerelere ilişkin esaslarının açık ve yapıcı olduğunu söyledi. (AA)