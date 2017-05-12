Kızlarının ölüsüyle yaşadılar!

İngiltere‘de yaşyan James ve İlse Fieldsend, kızları 7 yaşındaki Georgia ile Mısır tatiline çıktılar. Tatilde her şey yolunda giderken Georgia aniden hastalandı ve hemen hastaneye götürdüler. Yoğun bakıma alınan küçük kızda beyin anevrizması olmuştu.

Daily Mail’in haberine göre Mısır’dan alıp İngiltere’de Londra’nın ünlü hastanelerden birine götürdüler ancak küçük kız kurtarılamadı.

ORGANLARINI BAĞIŞLADILAR

Fieldsend çifti küçük kızlarının organlarını bağışladılar altı kişi bu organ bağışından faydalandı. Organ bağışının ardından kızlarının cesedini eve getiren çift kızlarının ölüsüne en güzel elbiselerini ve ayakkabılarını giydirdiler ve odasına yatırdılar.

Kızları sanki ölmemiş gibi her gün odasına gidip uyuması için yaptıkları gibi ona masallar okudular.

2013 yılına yaşanan bu olay İlse Fieldsend’in yıllar sonra İngiliz medyasına yaptığı itirafla ortaya çıktı. (MYNET.COM)