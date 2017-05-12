Londra Gazete
Son haberler
11 Mayıs 2017 - Kuzey Kıbrıs Festivaline katılım az oldu
11 Mayıs 2017 - Türk Muhasebeciler Birliği iş sahiplerini bilgilendirdi
11 Mayıs 2017 - Londra’da başkanlık sistemi sonrası Türkiye konuşuldu
11 Mayıs 2017 - 45.yılında 3 fidan Londra’da anıldı
11 Mayıs 2017 - Ortaokul müdüründen ödev: Gezin, dolaşın, şeker yiyin
Home / Spor / Manchester United finalde

Manchester United finalde

— 12 Mayıs 2017

UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Manchester United ile Celta Vigo, Old Trafford’da karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan İngiliz ekibi, kendi sahasında Celta ile 1-1 berabere kaldı ve adını finale yazdırarak Ajax’ın rakibi oldu.

İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği İspanyol ekibi Celta Vigo’yu ağırladı.
Old Trafford Stadı’nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada kırmızı-siyahlı ekip, Marouane Fellaini’nin 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Belçikalı oyuncu, Manchester ekibinin bu sezon tüm kulvarlardaki 100. golüne imza attı.
Celta Vigo, Facundo Roncaglia’nın 85. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı. İspanyol ekibinin beraberlik golünün ardından saha içinde yaşanan gerginlik sonucunda Manchester United’da Eric Bailly, Celta Vigo’da ise Roncaglia, 89. dakikada direkt kırmızı kart görerek hakem tarafından oyun dışına gönderildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, Avrupa Ligi’nde ilk kez adını finale yazdırdı. (FANATİK)

Haber Okunma Sayısı: 19
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

11 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 845

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Tıklayınız
Tıklayınız

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close