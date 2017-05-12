Manchester United finalde

UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Manchester United ile Celta Vigo, Old Trafford’da karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan İngiliz ekibi, kendi sahasında Celta ile 1-1 berabere kaldı ve adını finale yazdırarak Ajax’ın rakibi oldu.

İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği İspanyol ekibi Celta Vigo’yu ağırladı.

Old Trafford Stadı’nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada kırmızı-siyahlı ekip, Marouane Fellaini’nin 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Belçikalı oyuncu, Manchester ekibinin bu sezon tüm kulvarlardaki 100. golüne imza attı.

Celta Vigo, Facundo Roncaglia’nın 85. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı. İspanyol ekibinin beraberlik golünün ardından saha içinde yaşanan gerginlik sonucunda Manchester United’da Eric Bailly, Celta Vigo’da ise Roncaglia, 89. dakikada direkt kırmızı kart görerek hakem tarafından oyun dışına gönderildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, Avrupa Ligi’nde ilk kez adını finale yazdırdı. (FANATİK)