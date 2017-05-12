Okullarda 2 bin 500’den fazla silah ele geçirildi

İngiltere ve Galler’deki okullarda son iki yılda aralarında samuray kılıçları, baltalar ve havalı tabancalar da olmak üzere 2 bin 579 silahın ele geçirildiği açıklandı. Silah taşırken yakalanan çocukların 47’sinin 10 yaşın altında olduğu, 5 yaşında bir çocuğun da bıçakla yakalandığı belirtildi.

Press Association’ın bilgi edinme hakkı kapsamında İngiltere ve Galler’deki 43 emniyet biriminden 32’sinden edindiği verilere göre, son 12 ayda ele geçirilen silahların sayısı önceki 12 aya göre yüzde 20 artış gösterdi.

Emniyet yetkilileri, bıçakla dolaşan gençlerin sayısında yaşanan artışın endişe verici olduğunu söyledi. İngiltere ve Galler’de 25 bin 850 civarında okul bulunuyor.

Okulların müdürleri ise öğrencilerin güvenliğinin ilk öncelikleri olduğunu ve onları korumak için polisle yakın işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Bulunan silahların bin 369’u Mart 2016 – Mart 2017 arasında ele geçirildi.

Veriler, okullarda yaşanan şiddet olaylarının beşte birinde bıçak veya kılıç kullanıldığını gösteriyor. Silahların içinde, polis copu, merdane, 38 cm. uzunluğunda bir metal çubuk ile aralarında hava tabancaları ve bir sahte tabancanın da bulunduğu 26 tabanca da var. Silahları taşıyan çocukların 47’si ise 10 yaşının altında. Bu çocukların içinde 5 yaşında bıçak taşıyan bir çocuk da bulunuyor.

Ulusal Emniyet Amirleri Konseyi’nin bıçak suçları birimi başkanı Emniyet Müdürü Alf Hitchcock, silahlı çocukların okulların tek başına mücadele edebileceği bir sorun olmadığını belirtirken “Polisler her zaman onlarla birlikte çalışıp gerekeni yapmaya hazır” dedi ve ekledi:

“Gençlerin bıçak taşıma sıklığındaki artış endişe verici.

“Bu artışa karşı yasa dışı bıçak taşıyanları hedef alıyoruz, ayrıca ulusal çapta koordine edilen operasyonlar aracılığıyla mağazaların reşit olmayan gençlere bıçak satmasının önüne geçmeye çalışıyoruz.

“Polislerin okullarda yaptıkları konuşmalar ve etkinlikler gençleri eğitmemize ve yasa dışı bir şekilde silah taşımanın kabul edilemez olduğunu öğretmemize yardımcı oluyor.”

Okul ve Kolej Yöneticileri Derneği Genel Sekreteri Geoff Barton ise gerekli görülen durumlarda okullarda polislerin nöbet tuttuğunu belirtirken, “Bazı okullar metal detektörleriyle arama yapıyor ve silah bulunan öğrencilere en sert disiplin cezalarını veriyor” diye konuştu.

Leeds’te öğretmenlik yapan Ann Maguire 2014’te bir öğrencisi tarafından bıçakla öldürülmüştü. Bu olaydan bir yıl sonra ise öğretmen Vincent Uzomah, Bradford’da ırkçı bir öğrenci tarafından bıçakla ağır yaralanmıştı. (BBCTÜRKÇE)