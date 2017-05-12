Türk Ligi Karması-KKTC Milli Takımı maçı 21 Mayıs’ta

Bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak Mini Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan KKTC Milli Takımı, Londra Türk Ligi Karması ile dostluk maçı yapmak üzere İngiltere’ye geliyor.

Karşılaşma 21 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de Wood Green, White Hart Lane üzerinde bulunan New River Sports Centre Stadium’da başlayacak. Bu karşılaşmadan önce ise Londra Türk Masterler ile TTFF Master Karması ve Türk Gençler U16 Ligi’nden iki takım saat 15.30’da iki özel maç oynayacak.

KKTC Milli Takımı’nın maç için 19 Mayıs Cuma günü Londra’da olacağı açıklandı.