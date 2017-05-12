U17 Milli Takımı yarı finalde

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Hırvatistan‘da organize edilen U-17 Avrupa Şampiyonası’nda müthiş maçlar çıkaran Milli Takımımız, çeyrek finalde Macaristan 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Hırvatistan‘da Velika Gorica Stadyumu’ndaki mücadelenin tek golünü 20. dakikada Csonka kendi kalesine attı.
Mehmet Hacıoğlu‘nun çalıştırdığı Ay-Yıldızlı ekibimiz böylece 6-28 Ekim 2017 tarihlerinde Hindistan‘da düzenlenecek U-17 Dünya Kupası Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.
FATİH TERİM İZLEDİ
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de karşılaşmayı tribünden izledi. Millilerimiz, yarı finalde İngiltere-İrlanda Cumhuriyeti çeyrek final eşleşmesinin tur atlayanı ile eşleşecek. İngiltere ile Çek Cumhuriyeti 13 Nisan Cumartesi günü TSİ 13.00’te Velika Gorica Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Yarı final maçları ise 16 Nisan Salı günü oynanacak.
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI’NA KATILMAYI GARANTİLEDİ
U17 Millilerimiz, Macaristan‘ı eleyip yarı finale yükselerek, 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan‘da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri’ne Avrupa kıtasından katılacak 5 ülkeden biri olmaya hak kazandı.
U17 Milli Takımımız, şampiyonada mücadele ettiği A Grubu’ndaki ilk maçında İspanya‘ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan‘ı 4-1, son karşılaşmasında ise İtalya‘yı 2-1 yenip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti.
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