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Ağrı kesici kullanımı, kalp krizi riskini arttırıyor mu?

— 13 Mayıs 2017

 

Son zamanlarda doktorların ve tıp dünyasının üzerinde durduğu en önemli konular arasında “gereksiz veya aşırı ilaç kullanımı” geliyor.  En ufak bir rahatsızlıkta hemen ecza dolabına sarılabiliyor ve özellikle de antibiyotik kullanımında oldukça bilinçsiz hareket edebiliyoruz.

Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel ve hafif hastalıklarda doktor tavsiyesi almadan kullanılan ilaçlar ve özellikle ağrı kesiciler, kalp krizi riskini arttırıyor.

Tıp alanında dünyanın en önemli yayınları arasında yer alan BMJ’de yayımlanan araştırmada KanadaFinlandiya ve İngiltere‘den 446 bin 763 kişinin sağlık verileri incelendi ve yüksek dozda ağrı kesici kullanımı ile kalp krizi arasında oldukça önemli bir ilişki olduğu ortaya çıktı.

Non-steroidal anti-enflamatuar ilaçlar, tıp biliminde ağrı, ateş ve enflamasyonu azaltan ilaçlar olarak adlandırılıyor ve araştırmada bu ilaçları kullananlar üzerine odaklanılıyor. Non-steroidal anti-enflamatuar ilaçların kullanımının ilk 30 günü kalp krizi riskinin en yüksek olduğu dönem olarak belirtiliyor.

Bilim insanlarının konuya ilişkin gerçekleştirdiği araştırmalarda, reçeteli ağrı kesici ilaç kullanımının ilk haftada kalp krizi riskini başlattığını ve ilk bir ay içerisinde maksimum seviyeye ulaştırdığını; ancak birçok etkenin de bu durumu tetikleyeceğini göz önünde bulundurdukları için kalp krizi ile ağrı kesici arasında bir ilişki olduğunu kesin bir dille dile getiremeyeceklerini belirtti.(ONTRAVA.COM)

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