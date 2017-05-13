Ali Babutsa ve Kerem Ergen Cyprus Garden’ı coşturdu

Hazine avcısı 2 milyon sterlinlik eser buldu— 13 Mayıs 2017
İskoçya’nın Dumfries and Galloway bölgesinde Derek McLennan isimli bir hazine avcısı, 10’uncu yüzyıldan kalma “nadir” eserlerden oluşan bir hazine buldu.
Cumartesi gecelerinin en hareketli mekanlarından biri olan Cyprus Garden’da birbirinden güzel şarkılar ve danslarla misafirler kendilerinden geçtiler.
Ünlü ses sanatçısı Ali Babutsa ve Londra’nın en ünlü şovmenlerinden Kerem Ergen’in muhteşem performanslarıyla Cyprus Garden’a gelen misafirler günün ilk ışıklarına kadar eğlendiler. Sizlerde Cyprus Garden’dan en özel günlerinizi ve anlarınızı muhteşem yemekler ve müzikle taçlandırmak için yer ayırtabilirsiniz. Kıbrıs’nın ünlü karikatürist’i Mustafa Tozakı’da Cyprus Garden’a gelerek eğlendi. Başarılı Karikatürist’in yapmış olduğu çizimler oldukça beğeni toplarken Bodrum’da ünlü isimlerin karikatürlerinin bulunduğu sergisi bulunuyor.Yerinizi ayırtmak için Ediz Hastunç’a 07741 341 031, Engin Yorgancı’ya 07738 410 870 telefon numaralarını ya da 020 3478 7382 sabit hattını arayarak ulaşabilirsiniz.
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