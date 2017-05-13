Arsene Wenger savaş açtı!

Arsenal menajeri Arsene Wenger, takıma futbol direktörü atamak isteyen kulüp CEO’su Ivan Gazidis’e adeta savaş açtı! Fransız teknik adam, “Asla bir futbol direktörüyle birlikte çalışmam” dedi.

Bu sezon sonunda Arsenal‘le olan sözleşmesi sona erecek Arsene Wenger, taraftarların kendisine karşı gösterdikleri yoğun tepkiye rağmen Londra ekibiyle en az 2 yıl daha çalışmanın planlarını yapıyor. Ancak kulüp CEO’su Ivan Gazidis de, Wenger’in teknik ekibini baştan sona revize etmek istiyor.

Revizyonun en büyük ayağı ise, takıma bir futbol direktörü atamak. Gazidis’in bu doğrultuda, Ajax’taki Marc Overmars ve Borussia Dortmund’taki Michael Zorc’la temas halinde olduğu ifade edildi.

Kulüp CEO’sunun bu planlarını duyan menajer Arsene Wenger ise küplere binmiş durumda. Kesinlikle bir futbol direktörüyle beraber çalışmak istemediğini ifade eden tecrübeli futbol adamı, “Bu takımın patronu benim ve burada olduğum sürece teknik konulardaki tüm kararları ben vereceğim. Takımın hocasından habersiz bir şekilde transfer yapılabileceğini düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Ayrıca ‘futbol direktörü’ kavramının da tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Acaba sokaktaki adamın biri takıma taktik mi verecek yoksa bilgisayardan transfer mi yapacak?” diyerek konuyla ilgili düşüncelerini belirtti.(FANATİKSPOR)