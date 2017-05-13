Chelsea, 6.şampiyonluğuna ulaştı

Sağlık sistemine yönelik siber saldırı alarma geçirdi— 13 Mayıs 2017
İngiltere’de bir bölgeden gerçekleşen siber saldırı sonucu sağlık bilgi işlem sistemi çöktü.
İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Chelsea, konuk olduğu West Bromwich Albion‘u 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Birmingham kentindeki The Hawthorns Stadı’nda oynanan maçta Chelsea‘ye galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golü, 82. dakikada Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi kaydetti.
Bir maçı eksik Chelsea, bu galibiyetle puanını 87’ye yükseltti ve 3 maçı kalan en yakın takipçisi Tottenham ile arasındaki puan farkını 10’a çıkararak tarihinin 6. şampiyonluğuna uzandı.
Londra ekibi, 1954-1955, 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010 ve 2014-2015 sezonlarında da lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Öte yandan Chelsea‘nin İtalyan çalıştırıcısı Antonio Conte, teknik direktörlük kariyerindeki 5. lig şampiyonluğunu elde etti. Bari’yi 2008-2009’da İtalya Birinci Futbol Ligi’ne çıkaran Conte, Juventus‘u da üst üste 3 yıl (2012, 2013, 2014) lig şampiyonluğuna taşıdı.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak