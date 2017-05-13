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Corbyn’den Türkiye uyarısı

— 13 Mayıs 2017

, İngiltere’nin bir başkasının eylemlerinden dolayı otomatikman bir savaşa dahil olmayacağını ve böyle bir şey olması halinde durumun dikkatle ele alınması gerektiğini söyledi.

Corbyn, Cuma günü Londra’da partisinin dış politika programıyla ilgili bir konuşma yaptı. İşçi Partisi lideri daha sonra Channel 4 kanalına bir mülakat verdi.

Corbyn, Channel 4’e yaptığı açıklamada, bir NATO müttefikini korumak için İngiliz askerlerini gönderip göndermeyeceğine yönelik bir soruya, NATO Antlaşması’nın 5’inci maddesinin tehlike altındaki bir üyeye destek verilmesini öngördüğünü ancak bunun her zaman asker gönderilmesi anlamına gelmediğini söyledi.

Corbyn, “Tüm süreci incelememiz gerekiyor. Türkiye ile komşularının arasındaki ilişkiler iyi değil. Türkiye bir NATO üyesi. Başkasının eylemleri nedeniyle başlayan bir savaşa otomatikman müdahil olmalı mıyız? Bence bunu iyi ayarlamamız ve bu durumu dikkatlice düşünmemiz gerekir” diye konuştu.

Ana muhalefet lideri ayrıca, tansiyonun yükseldiği durumlarda İngiltere’nin hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi hem de güçlü bir devlet olarak savaşı nasıl önleyebileceği üzerine kafa yorması gerektiğini de sözlerine ekledi.

NATO Antlaşması’nın “kollektif savunma”yı düzenleyen 5’inci Maddesi, Avrupa veya Kuzey Amerika’da üye devletlerden herhangi birine yönelik düzenlenecek bir silahlı saldırının ittifakın tamamına karşı yapılmış bir eylem olarak kabul edileceğini söylüyor.

Söz konusu madde, tarihte yalnızca bir kez, ABD’de 11 Eylül 2001’de düzenlenen saldırıların ardından işletildi.

Türkiye, 2012 yılında Suriye ordusu tarafından keşif uçağının düşürülmesi de dahil olmak üzere Suriye iç savaşı nedeniyle zaman zaman 5’inci Madde’nin işletilmesini gündeme getirmiş ancak bu talepleri ittifak üyeleri tarafından kabul edilmemişti.

BARIŞ BAKANLIĞI KURMA VAADİ

Corbyn, Cuma günü daha erken saatlerde Londra’daki düşünce kuruluşu Chatham House’ta yaptığı bir konuşmayla partisinin dış politika programını açıkladı.

Genel seçimlerde iktidarı almaları halinde bir “Barış Bakanlığı” kuracağını açıklayan Corbyn, ABD ve diğer müttefiklerle ilişkileri “yeniden şekillendireceklerini” vaat etti.

Corbyn, dış politikada sertlik yanlısı olmayan tutumundan dolayı yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak ise kendisinin bir “pasifist” olmadığını ve İngiltere’yi korumak dahil her şeyi yapacağını belirtti.

Savaşı Durdurun Koalisyonu’nun eski başkanı ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası’nın da üyesi olan Corbyn, devletlerin başka devletlere tek taraflı müdahalelerde bulunmasına karşı çıkıyor.

İngiltere’de genel seçimler 8 Haziran’da yapılacak. (BBCTÜRKÇE)

 

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