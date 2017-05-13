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Gaziantepspor finalde: 3-2

— 13 Mayıs 2017

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası’nda Gaziantepspor finale kaldı.

New River Sports Centre Stadium’da dün akşam oynanan kupa yarı final mücadelesinde Gaziantepspor, İkinci Küme’deki rakibi Koçgiri’yi zorlu maçta 3-2 yenerek finalde oynamaya hak kazandı.

Yeni sezonda Birinci Küme’de yer alacak Koçgiri karşısında oldukça zorlanan Gaziantepspor sonuca son 45 dakikada ulaştı. Karşılaşmanın başlarında Michael’in golüyle 1-0 öne geçen Gaziantepspor oldu. Mücadeleci futboluyla dikkatleri çeken Koçgiri, Claudio Abagnale’nin vuruşuyla beraberliği sağlamakta gecikmedi. Devre bitmeden Ozan Alkaya, güzel bir şutla Koçgiri lehine ilk yarının skorunu 2-1 olarak belirledi.

İkinci yarıda da iki takımın tempolu futbolu devam etti. Gaziantepspor, oyunu biraz daha fazla rakip alana yıktı ve Feyzullah’la skoru 2-2 yapmayı bildi. Karşılaşmanın 72. dakikasında ise Kemer bir kez daha topu ağlara gönderdi ve Gaziantepspor, Cudworth Taxi Federasyon Kupası’nda finale adını yazdırdı.

Gaziantepspor yöneticisi Özgür Aksu, Federasyon Kupası’nda ilk kez finale kalmaktan duyduklarını memnuniyeti belirtti. Aksu, Koçgiri’nin beklediğinden iyi bir rakip olarak karşılarına çıktığını söyleyerek, “Zor da olsa kazanmayı bildik. Bakalım finalde ne yapacağız. Koçgiri’yi de mücadeleleri nedeniyle kutlarım. Seneye Birinci Küme’ye gerçekten güçlü bir takım geliyor” dedi.

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