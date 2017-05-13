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Global Liman, Londra Borsası’nda

— 13 Mayıs 2017

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Liman İşletmeleri A.Ş.’yi bünyesinde barındıran Global Ports Holding Plc, en önemli küresel finans merkezlerinden Londra’da, 2017 yılının en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirdi. İngiltere’de kurulu Global Ports Holding Plc’nin hisseleri, Londra Borsası’nda bugünden itibaren işlem görmeye başladı.

Global Ports Holding’in Londra Borsası’nda halka açılması, Global Yatırım Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile duyuruldu. Yapılan açıklamada arzın toplam büyüklüğünün 177.6 milyon sterlin (230 milyon dolar) ve yüzde 10.8’i İngiltere’de yerleşik 3.935 adet bireysel yatırımcıya, yüzde 89.2’sinin ise 55 adet kurumsal yatırımcıya tahsis edildiği belirtildi.

GLOBAL PORTS HOLDING AVRUPA, KARAYİPLER VE ASYA İLE GENİŞLEYECEK

Londra Borsası’nda gerçekleştirilen halka arz ile ilgili açıklamalar yapan Global Ports Holding Genel Müdürü Emre Sayın, “Güçlü yatırımcıların teklifimize olan ilgisinden çok memnunuz. İyi çeşitlendirilmiş, benzersiz iş modelimiz ve mükemmel büyüme fırsatlarımız, tanınmış durumda ve şimdi halka arz döneminde oluşturduğumuz stratejimizi sunmak için sabırsızlanıyoruz. Dünyadaki tek bağımsız kruvaziyer liman işletmecisi olarak ilk hamle avantajımızı temel alan Avrupa, Karayipler ve Asya’daki liman operasyonlarımızın kapsamını genişletmeye odaklandık. Bu dönem bizim için çok heyecan verici ve kamuya açık bir şirket olarak yeni hayatımızı dört gözle bekliyoruz” dedi.(DHA)

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