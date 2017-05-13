Haftanın futbol programı

Hazine avcısı 2 milyon sterlinlik eser buldu— 13 Mayıs 2017
İskoçya’nın Dumfries and Galloway bölgesinde Derek McLennan isimli bir hazine avcısı, 10’uncu yüzyıldan kalma “nadir” eserlerden oluşan bir hazine buldu.
Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası, İzzi Resturant TTFF 19 Mayıs Turnuvası ile Şah Patisserie O45 Türk Veteran, King Food Centre O35 Türk Veteran ve TTFF Veteran Anı Kupaları ile Barnet Sunday Veterans Cup’ta 14 ve 15 Mayıs günleri oynanacak maçların programı şöyledir:
14 MAYIS PAZAR
Pymmes Park
11.00 İzzi Restaurant 19 Mayıs Seven-a-Side Büyükler Futbol Turnuvası
New River Sports Centre Stadium
Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası finali
17.00 Trabzonspor-Gaziantepspor
Barnet Sunday League Veterans Cup final
Wingate&Finchley Stadium
16.30 Alexandra Park-Anatolians
15 MAYIS PAZARTESİ
New River Sports Centre 3G halı saha
19.30’dan itibaren Şah Patisserie O45 Türk Veteran Ligi Federasyon Kupası finali, King Food Centre O35 Türk Veteran Ligi Federasyon Kupası ve TTFF Anı Kupaları.
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