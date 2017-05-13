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Haftanın futbol programı

— 13 Mayıs 2017

Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası, İzzi Resturant TTFF 19 Mayıs Turnuvası ile Şah Patisserie O45 Türk Veteran, King Food Centre O35 Türk Veteran ve TTFF Veteran Anı Kupaları ile Barnet Sunday Veterans Cup’ta 14 ve 15 Mayıs günleri oynanacak maçların programı şöyledir:

14 MAYIS PAZAR

Pymmes Park

11.00 İzzi Restaurant 19 Mayıs Seven-a-Side Büyükler Futbol Turnuvası

New River Sports Centre Stadium

Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası finali

17.00 Trabzonspor-Gaziantepspor

Barnet Sunday League Veterans Cup final

Wingate&Finchley Stadium

16.30 Alexandra Park-Anatolians

15 MAYIS PAZARTESİ

New River Sports Centre 3G halı saha

19.30’dan itibaren Şah Patisserie O45 Türk Veteran Ligi Federasyon Kupası finali, King Food Centre O35 Türk Veteran Ligi Federasyon Kupası ve TTFF Anı Kupaları.

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