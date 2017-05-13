Hazine avcısı 2 milyon sterlinlik eser buldu

İskoçya’nın Dumfries and Galloway bölgesinde Derek McLennan isimli bir hazine avcısı, 10’uncu yüzyıldan kalma “nadir” eserlerden oluşan bir hazine buldu.

Vikinglere ait eserler arasında gümüş bilezik ve broşlar, bir altın küpe, mineli bir haç ve kuş şeklindeki altın bir rozetin bulunduğu belirtiliyor.

Derek McLennan’a 1,98 milyon Sterlinlik (yaklaşık 9 milyon Türk Lirası) ödül verilmesine karar verildi.

Bulunan eserlerin İskoçya’daki Ulusal Müze’de sergileneceği belirtiliyor.

Ülkedeki sahipsiz hazinelerle ilgilenen kurumunun direktörü David Harvie, ‘bunun, şimdiye kadar İskoçya’daki en önemli keşiflerden biri olduğunu belirtti.(BBCTÜRKÇE)