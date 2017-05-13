Londra’da buram buram Anadolu kokusu

Hazine avcısı 2 milyon sterlinlik eser buldu— 13 Mayıs 2017
İskoçya’nın Dumfries and Galloway bölgesinde Derek McLennan isimli bir hazine avcısı, 10’uncu yüzyıldan kalma “nadir” eserlerden oluşan bir hazine buldu.
Londra’nın gelenekselleşen festivali Anadolu Kültür Festivali 11’inci yılında büyük bir coşku devam ediyor.
Anadolu Kültürünü uzun yıllardır Londralılara tanıtma sancağını taşıyan Anadolu Kültür Festivali, Birleşik Krallık’ın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.
Binlerce kişinin katılımı ile bugün gerçekleşen festivalin resmi açılışına Türkiye’nin Londra Büyükelçilik Müsteşarı Güçlü Cem Işık, yeni Başkonsolos Çınar Ergin, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Konsolos Ülkü Alemdar, KKTC Londra Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik ve İngiliz resmi yetkililer yer aldı.
Politikacılar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldığı açılış, kurdelenin kesilmesinin ardından Mehter Takımının yürüyüşüyle renkli anlara sahne oldu.
Geçtiğimiz Perşembe günü kapılarını ziyaretçilerine açan Anadolu Kültür Festivaline Pazartesi akşam saat 20.00’ye kadar Stoke Newington’daki Clissold Park ev sahipliği yapıyor.
Açılışta yapılan konuşmaların ardından Mehter Takımının canlı performanslı izlendi ve Anadolu mutfağından lezzetler konuklara ikram edildi.
Pazartesi akşam saat 20.00’ye kadar ziyarete açık olacak festivale katılarak Bursa Mehter Takımının konserlerini, Hüseyin Goncagül Tiyatrosunun sahnelediği ‘Hacivat ve Karagöz’ oyunlarını izleyebilir, çeşitli sanatsal etkinliklere eşlik edebilir ve Türk Mutfağının seçme lezzetlerini tadabilirsiniz.
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