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Sağlık sistemine yönelik siber saldırı alarma geçirdi

— 13 Mayıs 2017

 

İngiltere‘de bir bölgeden gerçekleşen siber saldırı sonucu sağlık bilgi işlem sistemi çöktü.

Sorunun siber saldırıdan kaynaklandığının öğrenilmesinin ardından ülkenin tümünde sağlık sistemine yönelik siber saldırıya karşı alarm durumuna geçildi. Acil durum vakaları olumsuz etkilendi.

The Royal London ve St Bartholomew’s gibi Londra‘nın merkezindeki Barts Health grubuna ait beş büyük hastane de siber saldırıdan etkilenenler arasında.

“GEREKMEDİKÇE HASTANEYE GİTMEYİN”

Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada “Bilişim altyapımızda büyük çapta aksamalar söz konusu.” dendi.

Acil durum planının devreye sokulduğunu söyleyen yetkililer hastaların sağlığını ve güvenliğini sağlamak adına ambulansların civardaki komşu hastanelere yönlendirildiğinin altını çizdi.

“ENGELİ KALDIRMAK İÇİN BİTCOİN İSTEDİLER”

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi NHS’e bağlı 16 kurumun siber saldırıdan etkilendiği, siber saldırıyı gerçekleştirenlerin kullanıcılardan veri tabanına erişim için 300 dolar karşılığında dijital para birimi Bitcoin talep ettiği belirtildi.

NHS’in bilgi işlem uzmanlarının sorunun çözülmesi için hali hazırda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

MECBUR KALMADIKÇA HASTANELERE GELMEYİN

İngiltere genelinde tedavi ihtiyacı olan hastalar, siber saldırıdan etkilenen hastanelerin dışındakilere gönderilirken halka da sadece şiddetli ve akut tıbbi koşullara sahip olmaları durumunda hastanelere başvurmaları tavsiye edildi.

Britanya Ulusal Suç Teşkilatı siber saldırıların farkında olduklarını belirtti fakat ilave bir yorum ya da açıklamada bulunmadı.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri bilişim teknolojileri bölümünden bir yetkili “siber saldırı olayından haberdarız ve karşılık vermeye çalışıyoruz.” şeklinde beyanda bulundu.

FİDYE YAZILIM ŞÜPHESİ

8 Haziran’da seçimlere gidilecek olan İngiltere‘de, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden henüz bir açıklama gelmiş değil.

Geçtiğimiz Cuma günü de İspanya hükümeti pek çok şirkete yönelik, “fidye yazılımları” olarak bilinen zararlı yazılımlarla gerçekleştirilecek büyük çapta bir siber saldırı uyarısı yapmıştı. Fidye yazılımları bilgisayarları kilitleyip kullanılamaz hâle getirirken sisteme yeniden giriş yapılabilmesi için belirli bir paranın ödenmesini mecburi kılıyor. (HABERLER.COM)

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