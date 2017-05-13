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Trabzonspor finale uzandı: 2-1

— 13 Mayıs 2017

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası yarı finalinde Yeni Boğaziçi’ne 2-1 galip gelen Trabzonspor finale yükseldi.

New River Sports Cente 3G sahasında oynanan maçta iki takım da atak futbol sergiledi. Oyunun hemen başında Trabzonspor’da Adem Ali harika frikik vuruşuyla skoru 1-0 yaptı. Ancak çabuk toparlanan ve rakip kaleye inen Yeni Boğaziçi Rhys’in attığı şık kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi ve ilk 45 dakika 1-1 sonuçlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol arayışlarını sürdürdü. Karşılaşmanın uzatma dakikalarının oynandığı esnada Yeni Boğaziçi kalecisinin rakibine yaptığı hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi. Bu karardan sonra ortalık karıştı. Yeni Boğaziçili’ler uzun süre karara itirazda bulundu. Ancak daha sonra kullanılan atışta Warren topu ağlara gönderdi ve sahadan 2-1 galip ayrılan Trabzonspor Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası’nda finalde oynamaya hak kazandı.

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