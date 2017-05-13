Türkçe Tiyatro Festivali’nde görkemli gala

LONDRA’DA ilk kez gerçekleştirilen Türkçe Tiyatro Festivalinin galasına katılım oldukça yüksek oldu. 5-7 Mayıs tarihleri arasında Londra’nın Edmonton bölgesinde bulunan Millfield Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen festivale birçok tanınmış sima katıldı. Türkiye’den gelerek festivalde konuşmalar yapan tiyatrocu ve oyuncular arasında Oktay Kaynarca, Turgay Tanülkü, Levent Ülgen, Yurdaer Okur, Devrim Evin, İnci Türkay, Tuncer Cücenoğlu, Galip Erdal gibi usta isimler bulunurken Jehan Barbur ve Berkant Çelen birbirinden güzel parçalarla galaya renk kattı. Görkemli galaya Orhan Aydın vize sıkıntısı, Hasibe Eren ise sağlık sorunu nedeniyle katılamadı.

Saray Karakuş ile film yapımcısı Ümit Baysal’ın organizatörlüğünü üstlendiği gecenin onur konuğu ise 2012 yılında hayatını kaybeden Müşfik Kenter’in kızı Melisa Kenter oldu. Türkiye’den gece için gelen ünlü oyuncu koçu Gülay Say’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede birbirinden eğlenceli dakikalar yaşandı.

SEYİRCİLER RAN’A KİTLENDİ

Sergilediği “Ran” oyunu ile katılımcılardan büyük alkış alan Entropi Sahnesinin kurucusu Yurdaer Okur yaklaşık 1 saat süren performansının ardından bir konuşma gerçekleştirerek sanatın ve tiyatronun önemini anlattı.

Türkiye’den gelerek geceye katılan sanatçılar da gerçekleştirdikleri söyleşiyle misafirlerin sorularını cevapladı. Oktay Kaynarca’ya sorulan sorulara verdiği neşeli ve esprili cevaplar salonda gülüşmelere sebep oldu. Konuklara dağıtılan plaketlerin ardından “Hücre” isimli oyununu tiyatro severlerle buluşturan Turgay Tanülkü cezaevin’de yaşamış olduğu sıkıntıları tekrar yaşarcasına canlandırırken salondaki seyirciler duygu dolu anlar yaşadı.