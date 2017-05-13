Yıldırım, Londra ziyaretini şehir turuyla tamamladı

Başbakan Binali Yıldırım, üç günlük İngiltere ziyaretinin son gününde, başkent Londra‘nın ünlü Piccadilly Caddesi’nde yürüyüş yaptı.

Yıldırım, dün akşam yabancı yatırımcılarla bir araya geldiği toplantı ile Londra‘daki temaslarını tamamladı. Toplantının ardından ünlü Piccadilly Caddesi’nde yürüyüş yapan Yıldırım’a, Türk vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.

Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, Londra‘nın simgeleri çift katlı otobüsler ve kırmızı telefon kulübeleri arasında yaklaşık 20 dakikalık yürüş sonrası Simit Sarayı’na geldi.

Burada İngiltere‘de yaşayan Türk vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım’a, çay ve simit ikram edildi. Yıldırım, kendisine ikram edilen simidi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile paylaştı.

Daha sonra beraberindekilerle Simit Sarayı’nın yeni şubesinin açılış kurdelesini kesen Yıldırım, “Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin.” dedi.

Program sonrası Londra‘nın en işlek kavşağı Piccadilly Circus’ta, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Yıldırım, burada karşılaştığı bir vatandaşın çocuğunu sevdi.

Başbakan Yıldırım, programın ardından kendisine eskortluk yapan motosikletli İngiliz trafik polisleriyle tek tek tokalaştı, kendilerine teşekkür etti.

Yıldırım’a, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK PartiGenel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Türkiye‘nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç de eşlik etti. (AA)