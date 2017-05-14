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50 yaş üzerindekilere “öğleden sonra çay ve kahve içmeyin” tavsiyesi

— 14 Mayıs 2017

İngiltere’deki Age UK adlı hayır kuruluşu için hazırlanan çalışmada, 50 yaşın üzerindekilere iyi bir gece uykusu için, öğleden sonra çay ve kahve içmemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Çalışmada, 50 yaşın üzerindekilerin günde yedi ila sekiz saat uyumaları öğütleniyor ve bunu gerçekleştirmek için bazı ipuçları verildi.

Öğleden sonra çay ve kahve içilmemesinin yanı sıra yapılan öneriler arasında, gündüz saatlerindeki şekerlemenin yarım saatten daha kısa sürmesi de var.

Önerilerden bazıları ise şöyle:

  • Her gün aynı saatte uyanın.
  • Gün ışığından faydalanın.
  • Alkolü uykuya daha kolay dalmaya yardımcı olması için kullanmayın.
  • Akşam yemeğinizi yatmadan üç saat önce yiyin.
  • Yatağa girdikten sonra tablet, telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazların ekranlarına bakmaktan kaçının.
  • Reçetesiz satılan uyku ilaçlarını kullanmayın.
  • Ayaklarınızı sıcak tutmak için uyurken de çorap giyin.
  • Odanızda evcil hayvanınızla birlikte uyumayın.
  • Uyumadan önce partnerinizle tartışmaktan kaçının.

UYKU BOZUKLUĞU CİDDİ BİR KONU

Çalışmada yaşla birlikte uyku düzeninin de değiştiğine dikkat çeken uzmanlar, bu nedenle ileri yaşlarda gece yarısı ya da sabahın erken saatleri gibi normal uyku saatleri dışında uyanma vakalarının arttığını belirtiyor.

Yaşla birlikte iyi bir gece uykusu çekmenin zorluğu da artıyor. Ancak zihnen dinç kalmak için yeterince dinlenmenin önemi büyük.

Uyku bozukluğu, kalp hastalıkları, obezite ve şeker hastalığı riskini artırıyor.

Age UK adına konuşan James Goodwin :”Hepimiz uykuyu hayatımızın çaba gerektirmeyen, olağan bir parçası olarak görüyoruz. Ancak yaşımız ilerledikçe düzenli bir uyku düzeninin sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu fark etmemiz gerekli. Hayatınızın ileri döneminde beyninizi zinde tutmak istiyorsanız – ki bunu hepimiz istiyoruz – uykunuza özen gösterin.” dedi.

Raporda uyku sorunları yaşayanlar içinse aşağıdaki önerilere yer verilmiş:

  • Geceleri uykuya dalmakta güçlük çekiyor, ancak televizyonun karşısındayken içiniz geçiyorsa; yatağa daha erken geçin, ya da koltukta uyuyakalmamak için arada bir yerinizden kalkıp ev içinde dolaşmayı deneyin.
  • Eğer yatağınızda bir türlü uykuya dalamıyorsanız, yatağınızdan kalkıp evinizin sessiz bir bölgesinde uykunuz gelene kadar rahatlamaya çalışın.
  • Uykuya dalmadan önce kaygılı düşünceler zihninizi meşgul ediyorsa, kendinize sabahları on beş dakikalık bir süre ‘kaygılanma süresi’ ayırın ve geceleri kaygılanma huyunuzdan vazgeçin.
  • Eğer uyku düzensizliği gündelik hayatınızı etkilemeye başlarsa doktorunuza danışmaktan çekinmeyin. (BBCTÜRKÇE)

 

 

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