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Arıların ölümüne dikkat çekmek için duvar resimleri yapıyorlar

— 14 Mayıs 2017

Arılar küçük olabilirler ama ekosistem içerisinde kocaman rollere sahipler. Bu kanatlı böcekler çiçekler, bitkiler ve hatta yediğimiz besinlerin çoğunun polenlerini yayarak tozlaşmayı sağlıyorlar.

Amerika’da gıda üretiminin yaklaşık üçte biri arılar sayesinde gerçekleşiyor. Arılar olmazsa badem, brokoli, kiraz, salatalık ve daha yüzlerce besine elveda demek zorunda kalabiliriz; ancak son on yılda arı popülasyonu ciddi düzeyde düşüşe geçti. Her yıl %30 bir azalma söz konusu.

İşin ilginç tarafı ise bu azalmanın kullandığımız pestistlerden, yani tarım ilaçlarından kaynaklanıyor olması.

Arıların ölümünün sonuçlarına dikkat çekmek ve insanları pestistlerin kullanımına karşı bir araya getirmek amacıyla Londralı sokak sanatçıları Louis Masai Michel ve Jim Vision #ArılarıKurtar (#SavetheBees) adlı bir kampanya başlattı.

Vision ve Michel mesajlarını dünyanın farklı şehirlerinde duyurmaya çalışıyor. Şimdiye kadar Londra’da, Hırvatistan, New York, Miami ve New Orleans’ta duvar resimleri yaptılar. Görüşüne göre insanlar arılara, onların bize ihtiyacı olduğundan daha çok muhtaç ve onları korumak bizim görevimiz. (ONTRAVA.COM)

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