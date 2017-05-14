Arıların ölümüne dikkat çekmek için duvar resimleri yapıyorlar

Hackney’de yalnız kadınlara saldırı— 14 Mayıs 2017
Doğu Londra’nın Hackney bölgesinde iki gün içinde iki yalnız kadın saldırıya uğradı.
Arılar küçük olabilirler ama ekosistem içerisinde kocaman rollere sahipler. Bu kanatlı böcekler çiçekler, bitkiler ve hatta yediğimiz besinlerin çoğunun polenlerini yayarak tozlaşmayı sağlıyorlar.
Amerika’da gıda üretiminin yaklaşık üçte biri arılar sayesinde gerçekleşiyor. Arılar olmazsa badem, brokoli, kiraz, salatalık ve daha yüzlerce besine elveda demek zorunda kalabiliriz; ancak son on yılda arı popülasyonu ciddi düzeyde düşüşe geçti. Her yıl %30 bir azalma söz konusu.
İşin ilginç tarafı ise bu azalmanın kullandığımız pestistlerden, yani tarım ilaçlarından kaynaklanıyor olması.
Arıların ölümünün sonuçlarına dikkat çekmek ve insanları pestistlerin kullanımına karşı bir araya getirmek amacıyla Londralı sokak sanatçıları Louis Masai Michel ve Jim Vision #ArılarıKurtar (#SavetheBees) adlı bir kampanya başlattı.
Vision ve Michel mesajlarını dünyanın farklı şehirlerinde duyurmaya çalışıyor. Şimdiye kadar Londra’da, Hırvatistan, New York, Miami ve New Orleans’ta duvar resimleri yaptılar. Görüşüne göre insanlar arılara, onların bize ihtiyacı olduğundan daha çok muhtaç ve onları korumak bizim görevimiz. (ONTRAVA.COM)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak