Brexit, İngiliz milyarderlere şans getirdi

İngiltere’de devam eden Brexit tartışmaları ülkenin zenginlerine adeta şans ve bereket getirdi. İngiliz milyarder sayısı 134’e yükselirken, toplam servetin boyutu tarihi zirve ile 658 milyar sterline ulaştı.

İngiltere’de AB’den ayrılma süreci, daha çok anılan adıyla Brexit, tartışmaları devam ederken, bu durum zenginlerin servetine servet kattı. Sunday Times tarafından açıklanan zenginler listesi, rekorları da beraberinde getirdi.

ST’nin topladığı verilere göre, Birleşik Krallık topraklarındaki en varlıklı 1.000 kişinin serveti, Brexit sürecinin başlamasıyla birlikte toplam 58 milyar sterlin artış göstererek 658 milyar sterline ulaştı. Ülkedeki milyarder sayısı da 134’e yükselerek tarihteki en yüksek rakamı gördü.

Sri ve Gopi Hinduja kardeşler 16.2 milyar sterlinle zenginler listesinin ilk sırasında yer aldı. 2. sıraya 15.9 milyar sterlinle Len Blavatnik, 3. sıraya ise 14 milyar sterlinle Reuben kardeşler yerleşti. Sinema ve müzik dünyasından isimler de bu süreçte kazançlarını artırdı. Ünlü şarkıcı Adele, 40 milyon sterlinlik artışla servetini 125 milyon sterline yükseltmeyi başardı.

Bilindiği üzere İngiltere’nin düzenlediği 2016 yılında Avrupa Birliği’nden ayrılma referandumunda ayrılmaya karşı kitle, muhtemel ayrılığın ekonomik olarak katı ve olumsuz sonuçlar doğuracağını söylemişti. Çoğu banka ayrılma sürecinden sonra merkezlerini Londra’dan Fransa ve Almanya’ya taşıyıp, yerel ekonomi ve borsa için oldukça zor günler başlamasına sebep olmuşken, zenginlerin bu ekonomik olumsuzluklardan hiç etkilenmediği, hatta bu krizin onlara yaradığı gözüküyor. (ONTRAVA.COM)