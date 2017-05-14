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Davis: Brexit müzakereleri zorlu geçecek

— 14 Mayıs 2017

İngiliz ITV televizyonuna konuşan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecinden sorumlu Devlet Bakanı David Davis, AB’den gelen, Brexit sonrasında İngiltere’de kalan AB vatandaşlarının durumuyla ilgili İngiliz mahkemelerinin karar veremeyeceği yönündeki açıklamaları değerlendirdi.

Davis, “İnce ayrıntılar üzerinde tartışmalar olacak. Mesela biz AB’den ayrıldıktan sonra da Avrupa Adalet Divanı (AB vatandaşlarının) haklarını denetleyecek mi? Bu konuyu tartışacağız.” dedi.

İngiltere’nin Avrupa Adalet Divanının “erişimi dışında olacağını” belirten Davis, ülkesinin, mahkemenin AB vatandaşlarının sorunlarına müdahil olmasını kabul edemeyeceğini kaydetti.

AB’nin, Brexit müzakerelerinin başlayabilmesi için İngiltere’nin birliğe karşı önceki taahhütlerlerinden doğan mali yükümlülüklerini yerine getirmesini ve İrlanda-Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorunlarının çözülmesini ön koşul olarak masaya getirmesini eleştiren Davis, şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınır meselesini, genel sınır politikamızın ne olduğunu, AB ile gümrük konusunda nasıl bir anlaşma yapacağımızı, nasıl bir serbest ticaret anlaşması yapacağımızı, gümrük vergisi uygulayıp uygulamayacağımızı bilmeden nasıl çözebilirsiniz? Biri olmadan diğerine karar veremezsiniz.”

Davis, yaz aylarının Brexit müzakerelerinin yöntemine dair tartışmalarla geçmesini beklediğini sözlerine ekledi.

BREXIT MÜZAKERELERİ

İngiltere, geçen sene haziran ayında yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı almış, 29 Mart’ta da Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB de buna karşılık 29 Nisan’da yaptığı özel bir zirveyle müzakerelerdeki ilkelerini belirlemişti.

Tarafların, 8 Haziran’da yapılacak İngiltere’deki erken genel seçimlerin ardından müzakerelere başlaması ve sürecin iki yıl içinde tamamlanması bekleniyor. AB, müzakerelerde ilerleme kaydedilmeden herhangi bir ticaret anlaşması görüşmesi yapmaya karşıyken İngiltere ikisinin aynı anda yürütülmesini istiyor.

AB’nin, önceki mali taahhütlerinden dolayı İngiltere’nin 60 milyar ödemesi gerektiğini belirtmesi, müzakerelerdeki en zorlayıcı konulardan biri olarak öne çıkıyor. İngiltere’de yaşayan AB vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının durumu ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır sorunu da diğer önemli tartışma başlıkları arasında yer alıyor. (AA)

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