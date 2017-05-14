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Enfield’de kavga: 1 genç öldü

— 14 Mayıs 2017

Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde yaşanan kavgada bir genç bıçakla yaralanması sonucu öldü.

Hertford Road’da üç gencin katıldığı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi bıçakla yaralanmış gençleri buldu. Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç doktorların müdahalesine rağmen bir saat sonra hayatını kaybetti. Olayda yerinde yine bıçakla yaralanmış olarak bulunan 19 ve 17 yaşındaki iki genç daha hastaneye kaldırıldı. Bu gençlerin yaralarının hayati tehlike taşımadığı belirtildi.

Hertford Road uzun süre polis tarafından kordon altına alınırken, olayın düzenlenen bir partide çıkan kavga ile başladığı öne sürüldü. Olayı görenlerin 101’den polisi, 0800 555 111’den Crimestoppers’ı veya Tweet@MetCC adresini aramaları istendi.

Scotland Yard sözcüsü, olay hakkında bilgi verirken, henüz bir tutuklama olmadığını açıkladı.

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