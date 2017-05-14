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Hackney’de yalnız kadınlara saldırı

— 14 Mayıs 2017

Hackney, Scriven Street

Doğu Londra’nın Hackney bölgesinde iki gün içinde iki yalnız kadın saldırıya uğradı. Hackney Polisi, soruşturulması devam eden olaylar için halktan yardım isterken, gece yalnız dolaşan kadınları da uyardı.

İlk olay geçtiğimiz Çarşamba günü 36 yaşındaki kadına yönelik yaşandı. Gece yarısından sonra Kingsland Road’dan evine gitmekte olan kadın Scriven Street’te saldırıya uğradı. Kadın saldırganı önce soyguncu sanıp, cep telofununu vermek istedi. Ancak saldırgan bir süre kadını yere iterek, tuttu. O esnada bir aracın geldiğini gören saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı.

Geçtiğimiz Cuma günü ise gece yarısıdan sonra 12.30 sularında yine Kingsland High Road’da evine giden 35 yaşındaki bir kadın saldırıya uğradı. Hertford Road’da kadını karşı taraftan izleyen saldırgan, daha sonra hızla ona doğru koşarak yanına gidip,  yere yuvarladı. Kadının çığlık atması ve bir taksi şoförünün yardıma gelmesiyle saldırgan koşarak kaçtı.

Her iki saldırıyı yapanın siyah, 20’li yaşlarda, 5ft 6-5ft 10 arasında boylarda olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten Dedektif Paul Ridley, geç saatlerde yalnız kadınlara yönelik saldırıları aynı kişinin yaptığını düşündüklerini söyledi. Saldırganın soygun için değil, cinsel tatmin için saldırıları gerçekleştirdiğini belirten Ridley, “Onlardan bir şey çalmak için zamanı vardı. Her iki kadın da cinsel saldırıya maruz kalmamakla berabere, saldırıları cinsel motive olarak nitelendiriyorum” dedi.

Olaylarla ilgili olarak bilgisi bulunanların Hackney CID’den 101 numarayı, @MetCC tweeting adresini, Crimestoppers’ın 0800 555 111 numarasını veya www.crimestoppers-uk.org adresini aramaları istendi.

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