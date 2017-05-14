Hastanelerde sistem normale döndü

Hackney’de yalnız kadınlara saldırı— 14 Mayıs 2017
Doğu Londra’nın Hackney bölgesinde iki gün içinde iki yalnız kadın saldırıya uğradı.
İngiltere ve İskoçya’da siber saldırıya uğrayan ulusal sağlık sistemine bağlı hastanelere ait bilgisayar sistemleri normale döndü.
İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, siber saldırıdan etkilenen yaklaşık 50 hastanenin bilgisayar sistemlerinin yüzde 97’sinin normale döndüğünü belirtti. Rudd, hastanelerin bilgisayar sistemlerine düzenlenen saldırıda hastaların verilerinin zarar gördüğünü destekleyecek kanıt bulunmadığını kaydetti. (İHA)
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