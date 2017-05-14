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İngiltere, Facebook geçmişini silmeyi kolaylaştırıyor

— 14 Mayıs 2017

İngiltereFacebook kullanıcılarının geçmiş iletilerini silmelerini kolaylaştıracak yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor.
18 yaş öncesi Facebook hesabından yapılan ve iş hayatını olumsuz etkileyen paylaşımlar, İngiliz hükümeti tarafından hazırlanan tasarı sayesinde, yasal yollarla silinebilecek. Tasarı, iş başvurusunda bulunan adayların Facebook paylaşımlarının iş verenler tarafından incelenmesi sebebiyle düzenlendi. Tasarıya göre, Facebook, kullanıcıdan talep gelmesi halinde 18 yaş öncesi paylaşılan tüm iletileri silmekle yükümlü olacak.
Tasarıdaki diğer maddelerde ise Facebook, kullanıcılar tarafından şikayet edilen zararlı ve nefret söylemi içeren paylaşımları silmek zorunda. Yasal düzenlemeye uymaması halinde şirketler yüklü miktarda para cezasına çarptırılacak. Tasarı, işe alım sürecinde 18 yaş öncesi paylaşılan Facebook gönderilerinin, başvuruları olumsuz etkilemesi sonrasında gündeme geldi. (İHA)

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