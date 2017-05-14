Mourinho’nun kariyerindeki en zorlu süreç

Jose Mourinho, Manchester United’daki ilk sezonunun kariyerindeki en zorlu süreç olduğunu itiraf etti.

İlk sezonun geçirdiği Manchester United’da Community Shield ve Lig Kupası’nı kazandıktan sonra UEFA Avrupa Ligi’nde finale kalarak sezonu üç kupayla kapatma şansı yakalayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, 2016/2017 sezonunu kariyerinin en zor sezonu olarak tanımladı.

BİRÇOK KİŞİNİN UNITED’DA İLK SEZONUNDA YAPTIĞI ŞEYDEN FAZLASINI BAŞARDIM

24 Mayıs’ta Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak olan Kırmızı Şeytanlar’da Mourinho’nun performansı medya tarafından yargılanıyor. UEFA Avrupa Ligi’ni kazanamaması durumunda önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alması zor görünen İngiliz ekibinde sezonun geride kalan bölümünü yorumlayan Mourinho,

”Bazen böylesine büyük kulüplerde zor anlarda çalışmak küçük kulüplere göre daha zordur. Birçok kişinin United’da ilk sezonunda yaptığı şeyden fazlasını başardım. Bu sezon çok sıkı çalıştık, kariyerimde böylesine yoğun bir sezon geçirmemiştim” dedi.

İKİ CANAVAR

UEFA Avrupa Ligi finali hakkında konuşan Portekizli teknik adam,

”Öncelikle iki canavarın olduğunu söylemem lazım. Manchester United ve Ajax’ın tarihleri olağanüstü. Bizim için Şampiyonlar Ligi vizesi anlamına gelen bir final. Ancak Ajax bu hafta sonu oynayacağı son lig maçından sonra 12 gün dinlenme fırsatı bulacak. Biz ise bu süreçte iki maç daha oynayacağız ve bunu 15-16 kişilik oyuncu grubuyla yapmayaca çalışacağız.” diyerek yoğun takvime gönderme yaptı. (EUROSPORT.COM)