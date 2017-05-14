N22 Bar’da Rock gecesi

Enfield’de kavga: 1 genç öldü— 14 Mayıs 2017
Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde yaşanan kavgada bir genç bıçakla yaralanması sonucu öldü.
Londra’nın Wood Green bölgesinde bulunan N22 Bar’da geçtiğimiz Cumartesi günü Londra’nın sevilen gruplarından ‘’Reflection’’sahne aldı.
Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan grubu izlemeye gelenler seslendirilen parçalarla mest oldu. Londra’da düzenlenen nadir Rock gecelerinden birinin yaşandığı N22 Pub’ta sahne alan Reflection’ın solisti Koray Ardost ve solo gitar da Ali Adatas ın bulunduğu gece katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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