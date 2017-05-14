Nissan’ın İngiltere tesisine siber saldırı

Otomobil üreticisi Nissan‘ın İngiltere‘deki tesislerinin siber saldırıya uğradığı açıklandı.

Nissan İngiltere‘den yapılan açıklamada, “Pek çok kurum gibi bizim İngiltere tesisimiz de fidye yazılımı saldırısına uğradı. Cuma akşamında beri bazı sistemlerimiz saldırıdan etkilendi.” ifadeleri kullanıldı.

Nissan İngiltere, ilgili birimlerinin siber saldırı sonucu oluşan sorunun çözülmesi için çalıştığını bildirdi. Yerel basın, saldırının etkisiyle Nissan tesisinde üretimin de bir süreliğine durduğunu duyurdu.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) de dünya çapında etkili olduğu belirtilen siber saldırılara maruz kalmıştı. İngiltere ve İskoçya’da NHS’e bağlı 45 kuruluşun bilgisayar sistemleri, WannaCry adlı kötü amaçlı yazılımla şifrelenmiş ve kullanıcılar şifrelerin kaldırılması için fidye talep eden mesajlarla karşılaşmıştı. (AA)