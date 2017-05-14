Sibel Saka “Muhteşem” geliyor

İNGİLTERE’DE doğup Türkiye’de hayatına devam eden Sibel Saka, Mayıs ayının sonunda “Muhteşem” isimli albümüyle müzik marketlerde yerini alacak.

Toplam 5 eserden oluşan albümün yapımcılığını Özdemir Plak üslenirken, Sibel Saka’nın “Yalan Rüzgarı” isimli parçayla bu yaza damga vurması bekleniyor. Yalan Rüzgarı parçasına İstanbul’da klip çeken Sibel Saka, İngiltere’de doğmuş olmasının ve Türk kültürüyle büyümesi avantajlarının zamanla hayatına olumlu etkisi edeceğine inanıyor. Saka, Londra Gazete’ye verdiği demeçte “İngiltere’de yaşadığım yıllar boyunca biriktirdiğim birçok beste bulunuyor. Bestelerimi binlere, yüz binlere ulaştırmak istiyorum.” diyerek güzel bir çıkış yapacağının sinyallerini verdi. Londra Gazete olarak Sibel Saka’ya müzik ve sanat hayatında başarılar dileriz.