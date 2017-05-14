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Trabzonspor ile Gaziantepspor Kupa için sahada

— 14 Mayıs 2017

 

Cudworth Taxi Türk Ligi Federasyon Kupası finalinde bugün Trabzonspor ile Gaziantepspor karşı karşıya gelecek.

Birinci Küme’de sezonu ikinci kapatan Trabzonspor ile kümede kalmayı başaran Gaziantepspor’un Kuzey Londra White Hart Lane üzerindeki New River Sports Centre Stadium’daki mücadelesi saat 17.00’de start alacak. Maçın normal süresinin berabere bitmesi halinde kupa sahibini uzatma devreleri veya penaltı atışları sonunda bulacak.

Trabzonspor Menajeri Emrah Kaya, Federasyon Kupası’nı da alarak bu yılki hedeflerine ulaşmak amacında olduklarını söyledi. Bu suretle son üç sezonda üç şampiyonluk yaşayacaklarına dikkat çeken Emrah Kaya, Pazar günkü finalde de tam kadroylarıyla sahada yer alacaklarını kaydetti.

Gaziantepspor Menajeri Ender Kalkan da, sahaya en iyi kadrolarıyla çıkacaklarını belirtti. Trabzonspor’un gücünü bildiklerini söyleyen Kalkan, kupanın tarihinde ilk kez final oynayan Gaziantespor’un bir ilki daha gerçekleştirmek için mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

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