BAFTA töreninde cinsiyetçilik vurgusu— 15 Mayıs 2017
İngiliz Akademisi Film Ödülleri BAFTA’nın 2017 yılı için televizyon ödül töreninde gösteri dünyasına cinsiyetçilik eleştirisi getirildi.
İngiliz Akademisi Film Ödülleri BAFTA’nın 2017 yılı için televizyon ödül töreninde gösteri dünyasına cinsiyetçilik eleştirisi getirildi.
Londra’da düzenlenen BAFTA TV ödülleri törenine katılan oyuncuların bazıları sinema ve televizyon endüstrisinde kadın oyunculara çifte standart uygulandığı eleştirisini getirdi.
Oyuncu Sue Perkins, ‘Absolutely Fabulous’ dizisinin oyuncuları Jennifer Saunders ve Joanna Lumley’yi sahneye davet ederken “Belli yaştaki kadınlara kendileri yazmadıkları sürece rol olmadığını söyleyenler yanılıyor” dedi.
Ödül törenine katılan oyuncu James Nesbitt ise Kadın Oyuncular için Eşit Temsil Hareketi’nin (ERA) rozetini taşıdığını söyledi.
Nesbitt “Bir kadın rolüne karşılık üç erkek rolü var. İki kız babası olarak bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Nesbitt’in mesajları gösteri endüstrisinden yöneticilerin ve ünlü oyuncuların bulunduğu salonda tezahüratla karşılandı.
ERA, sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında kadın ve erkek oyuncuların eşit temsil edilmesi yönünde kampanya yürütüyor.
‘Sex and the City’ dizisinin oyuncusu Kim Catrall da daha yaşlı kadın oyunculara rol verilmemesini eleştirdi.
60 yaşındaki Catrall Avrupa’da durumun biraz daha iyi olduğunu söyledi.
Catrall “Benim yaşımdaki kadınlarla ne yapacaklarını daha iyi biliyorlar. Biz de erkeklerin aldığı büyük başrolleri alabilmeliyiz” dedi. (BBCTÜRKÇE)
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