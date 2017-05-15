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Balıkesir’in şampiyonları İlkay Gündoğan’ın misafiri oldu

— 15 Mayıs 2017

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından “İmkan Bizden Oynamak Sizden” sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mahalle Ligi Futbol Turunvası’nın şampiyon iki takımı, Premier Lig takımlarından Manchester City‘de forma giyen İlkay Gündoğan‘ın misafiri olarak İngiltere‘de maç seyretti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlkay Gündoğan, mahalle liginde yıldızlar kategorisinde şampiyon olan Edremit Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile gençler kategorisini lider olarak tamamlayan Susurluk Yeni Mahallespor takımlarını İngiltere‘de ağırladı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip UğurAK Parti milletvekilleri Kasım BostanMahmut Poyrazlı ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte İngiltere‘ye giden şampiyon takımın sporcuları, İlkay’ın da formasını giydiği Manchester City‘nin Premier Lig’de Leicester City ile Cumartesi günü oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmayı Etihad Stadı’nda tribünden izleme fırsatı buldu.

Kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatı bulunan gençlere İlkay Gündoğan, imzalı forma hediye etti.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvaya Balıkesir‘in 20 ilçesi ve bin 130 mahallesinden 22 bine yakın sporcu katılmıştı. Turnuvada dereceye giren takımlar ise Spor Toto Süper Lig’de Bursa‘da oynanan Bursaspor-Galatasaray maçını tribünden izlemişti. (AA)

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