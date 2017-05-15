Gemiye dev ahtapot yerleştirdiler

Multitasking beynin düşmanı mı?— 15 Mayıs 2017
Firmaların çalışanlarında en çok aradığı özellik olan Multitasking’in aslında insan sağlığını olumsuz yönde etkliyor.
Ekoloji ile ilgili konulara dikkat çekmek isteyen bir grup sanatçı, mercanların yaşamlarını devam ettirebilecek bir doğal ortamın oluşmasını gündeme getirmek için çalışmayan bir geminin üzerine dev bir ahtapot inşa etti.
Secret Samurai Productions adlı sanatçı grubunun yaptığı çalışmada, işlev görmeyen Pearl Harbor gemilerinden birinin üzerine devasa boyutta bir ahtapot inşa edildi. İngiliz Virgin Adaları’nda bulunan geminin üzerine mercan araştırmaları için inşa edilen ahtapot heykeli, gemiyle birlikte batarak dünyanın ilk su altı ekosistemine uyumlu sanat çalışması özelliğine sahip oldu.
Dünyanın her yerinden dalgıçların su altında ziyaret edebileceği batık gemi, eseri hazırlayan sanatçılar tarafından ahtapotun yerleştirilebilmesi için geniş kapsamlı bir temizlik ve onarımdan geçmiş.
Sanatçıların projesine destek ise Sir Richard Branson’un desteklediği Maverick1000 adlı gruptaki girişimcilerden gelmiş.(ONTRAVA.COM)
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