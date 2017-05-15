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Happy Valley, en iyi dizi seçildi

— 15 Mayıs 2017

BAFTA TV ödüllerinde Happy Valley dizisindeki rolüyle Sarah Lancashire kadın başrol oyuncu, Murdered By My Father dizisindeki rolüyle Adeel Akhtar ise erkek başrol oyuncusu ödülünü aldı.

Ödül töreninde en iyi dizi Happy Valley seçilirken canlı program kategorisinde en iyi ödülün sahibi Kraliçe II. Elizabeth’in 90. yaşgünü kutlamaları oldu.

BAFTA TV ödülleri, haber, spor, belgesel, drama, komedi ve eğlence programları dahil olmak üzere 25 ayrı dalda ödül dağıtıyor. (BBCTÜRKÇE)

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