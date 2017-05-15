Hull City de Premier League’e veda etti

Europol’den yeni siber saldırı uyarısı— 15 Mayıs 2017
Europol (Avrupa Polis Ofisi) Genel Müdürü Rob Wainwright, fidye yazılımı WannaCry’ın Cuma gününden bu yana 150 ülkede 200 binden fazla kişiyi etkilediğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Hull City, mutlak kazanması gereken maçta deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.
Londra temsilcisi karşısında varlık gösteremeyen ve sahadan 4-0’lık skorla mağlup ayrılan Turuncu-Siyahlılar, bu sezon ligden düşen son takım oldu.
Selhurst Park’ta oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Wilfried Zaha, 34’te Christian Benteke, 85’te penaltıdan Luka Milivojevic ve 90’da Patrick van Aanholt kaydetti.
Bu skorla Crystal Palace puanını 41’e yükseltirken, 34 puanda kalan Hull City’nin küme düşmesi bitime 1 hafta kala kesinleşti.
Hull City’nin kadrosunda Lazar Markovic, Oumar Niasse, Kamil Grosicki ve Alfred N’Diaye gibi daha önce Süper Lig’de forma giymiş tanıdık isimler bulunuyor.
Premier Lig’de bu sezon tutunamayan diğer takımlar ise Middlesbrough ve Sunderland olmuştu. (FANATİKSPOR)
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