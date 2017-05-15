İşçi Partisi’nden 37 milyar sterlinlik yatırım vaadi

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corby, iktidara gelmeleri halinde ülkenin sağlık sistemine 2022 yılına kadar 37 milyar sterlin seviyesinde ek yatırım yapacaklarını bildirdi.

Liverpool kentindeki hemşirelik okulu Royal College of Nursing’in düzenlediği konferansta konuşan Corbyn, ülkenin sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Corbyn, 8 Haziran’da yapılacak erken genel seçimde iktidara gelmeleri halinde ülkenin sağlık sistemine 2022 yılına kadar 37 milyar sterlin seviyesinde ek yatırım yapacaklarını, seçimi kazanmaları halinde sağlık sistemine yapılacak ek yatırımın vergi artışları ve sermaye borçlanması ile finanse edilebileceğini söyledi.

İktidardaki Muhafazakar Parti’nin bütçe kesintilerinin sağlık sisteminin veri tabanını siber saldırılara karşı korumasız bıraktığını belirten Corbyn, “Geçtiğimiz 7 yıl içerisinde Muhafazakar Parti ulusal sağlık hizmetini krize soktu. Acil servis departmanları talebi karşılayamıyor. Bekleme listeleri giderek uzuyor. Geçen hafta gördüğümüz gibi, yaptıkları kesintiler sağlık hizmetlerinin siber saldırılara maruz kalmasına neden oluyor.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de NHS’ye bağlı çok sayıda hastane ve bazı aile hekimlerinin bilgisayar sistemleri, geçen hafta cuma gününden itibaren “WannaCry” adlı kötü amaçlı yazılımla şifrelenmiş ve kullanıcılar şifrelerin kaldırılması için fidye talep eden mesajlarla karşılaşmıştı.

Bilgisayar sistemlerini bir anlamda “rehin” alan saldırıdan etkilenen hastanelerde ameliyatlar ve tıbbi görüntüleme işlemleri askıya alınırken, bazı bölgelerde ambulans hizmetleri de aksamıştı.

Otomobil üreticisi Nissan da yaptığı açıklamada, Sunderland’deki tesislerinin aynı kötü amaçlı yazılımdan etkilendiğini duyurmuştu. (AA)