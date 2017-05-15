Khloe Kardashian’dan havuz pozları

BAFTA töreninde cinsiyetçilik vurgusu— 15 Mayıs 2017
İngiliz Akademisi Film Ödülleri BAFTA’nın 2017 yılı için televizyon ödül töreninde gösteri dünyasına cinsiyetçilik eleştirisi getirildi.
AMERİKALI magazin yıldızı Khloe Kardashian, iddialı mayosuyla protein reklamı için objektiflerin karşısına geçti. Verdiği seksi pozlarla adeta sosyal medyayı sallayan Kardashian ailesinin üyesi Khloe, ablası Kim’in bir dönem sosyal medyayı sallayan fotoğraflarını unutturdu.
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