Kiprianu : ‘Çözüm için zaman var, irade yok’

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümü için zamanın olduğunu, ancak iradenin bulunmadığını söyledi.

Politis gazetesine konuşan Kiprianu, Kıbrıs sorunu, çözüm süreci ve diğer konularda açıklamalarda bulundu.

Habere göre, Anastasiadis’in, “Kıbrıs sorununun acelece çözülmesi isteyenler ve herhangi bir çözümü kabul edenler hakkındaki sözlerinin” kendilerini rahatsız edip etmediği sorusu üzerine, Kiprianu, bunun kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

Kendilerinin herhangi bir çözüm ya da Kıbrıs sorununu acelece çözmek istemediklerini söyleyen Kiprianu, Anastasiadis’in geçmiş dönemde desteklediği tezlerini terk ettiğini ve şimdi Nikolas Papadopulos, Marinos Sizopulos ve diğer merkez sağ kişilerin ifade biçimiyle konuştuğunu saptadıklarını söyledi.

“Kıbrıs sorununun çözümü için hala zaman var mı?” soru karşısında “Zaman var, sanırım irade yok” diyen Kiprianu, “Yanlış anlaşılmalar olmaması için şuna netlik kazandırmak istiyorum: Kıbrıs sorununun çözümünde en büyük engel uzlaşmaz Türk tezleridir” iddiasında bulundu.

Bunu on yıllardır bildiklerini söyleyen Kiprianu, Türkiye’nin 43 yıldır “uzlaşmaz, saldırgan ve kışkırtıcı” bir pozisyona sahip olduğunu ileri sürdü.

Kiprianu sözlerine şöyle devam etti: “Kritik soru şu ki; bu uzlaşmazlığı aşabilmemiz için biz ne yapıyoruz? Türkiye’yi elini taşın altına koymaya nasıl mecbur edebiliriz? Ve o noktada Türkiye ya 1977’den bu yana anlaşılanlar ve bugüne kadar pek çok kez teyit edilenler çerçevesinde çözüme ulaşmamıza yardımcı olacak ya da ifşa olacak. Anastasiadis’e bunu yapmasını söylüyoruz”.

“Yani yeni bir Cenevre’ye gitmesini mi söylüyorsunuz?” sorusu üzerine Kiprianu, “Bunu söylemiyorum. Siyasi irade ve istekle müzakerelere gitmemiz, sıkı çalışmamız, yeni bir uluslararası konferansa gitmemize izin verecek uzlaşıların kazanılması gerektiğini söylüyorum” dedi.

Anastasiadis’in, “Akıncı’nın Avrupa çerçevesi içerisinde federasyonun ne anlama geldiğini bilmediğine inandığının” hatırlatılması üzerine, Kiprianu, “İyi, bu kadar yıldır Akıncı ile görüşüyor ve şimdi, bugün aniden Türk liderin federasyonun ne anlama geldiğini bilmediğini mi keşfetti?” sorusunu sordu.

Anastasiadis’in, Akıncı’yı, “dünyada Türk tarafının istediklerini kapsayan bir federasyon göstermeye çağırdığının” belirtilmesi üzerine Kiprianu, Anastasiadis’in tüm federasyonların ortak özelliklerinin olduğunu, ancak birçok farklılıklarının da olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.

Gazeteye yaptığı açıklamalar arasında Kiprianu, Anastasiadis’in müzakereciler arasında son görüşmelerde ne olduğu hakkında bilgi vermediği için görüşmelerin ne aşamada olduğu konusunda bütünlüklü bir resme sahip olmadığından da söz etti.

Ancak, gayri resmi olarak mülkiyet ve yürütme gücüyle ilgili önemli konularda bazı ilerlemelerin olduğunu öğrendiklerini, müzakereler masasında ilerlemeler olduğunun görüldüğünü savunan Kiprianu, şimdi ilerleme olmuşken, Anastasiadis’in davranışlarının tam tersini gösterdiğini ve soru işaretleri yarattığını söyledi. (TAK)